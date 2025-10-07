En Ecatepec detienen a sujeto que apuñaló a su familia

Policías municipales asignados al sector 23 detuvieron a Carlos Daniel “N” de 40 años, quien al parecer alcoholizado y bajo el efecto de sustancias tóxicas, atacó con arma blanca a cuatro integrantes de su familia, una mujer y tres menores de edad, en una vivienda de la colonia Granjas Valle de Guadalupe.

Bajo influjo de drogas lesionó a una mujer y tres menores de edad (Foto: Especial).

Cuando realizaban patrullajes de proximidad social, los uniformados fueron alertados por una femenina, quien señaló que metros adelante en un domicilio se encontraba un sujeto agrediendo a varias personas.

De manera inmediata los policías acudieron a la vivienda, donde una mujer abrió la puerta y hallaron a otra femenina de 32 años sentada en una banca, con lesiones visibles en el cuello y varias partes del cuerpo.

La mujer denunció que fue lesionada, igual que tres menores de edad, de 3, 9 y 10 años, por el hombre que se encontraba en el lugar, que es su primo; los uniformados indicaron al sujeto que soltara el cuchillo, pero al verlos se provocó una lesión en el cuello, motivo por el que fue sometido.

Las cuatro víctimas, la mujer y tres menores de edad, fueron trasladados al hospital José María Rodríguez y requirieron intervenciones quirúrgicas para atender sus lesiones, y quienes permanecen hospitalizados.

De acuerdo con testimonios de una familiar, el atacante es adicto a diversas sustancias y comenzó a tornarse agresivo, por lo que lesionó a la mujer y a los pequeños.

Por estos hechos fue detenido Carlos Daniel “N”, de 40 años de edad, pero requirió traslado al hospital, donde permanece internado bajo custodia de la policía municipal como probable responsable del delito de intento de feminicidio, luego de que se inició una averiguación previa en la Fiscalía Especializada de ese ilícito.

