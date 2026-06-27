En Ecatepec, elementos de la SSEM detienen a probable implicado en delitos contra la salud

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su probable implicación en delitos contra la salud, durante una intervención en la colonia Fuentes de Aragón, en Ecatepec, donde aseguraron 20 envoltorios de una sustancia similar a la droga conocida como cristal. La acción es resultado de despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, realizados en conjunto con personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

La SSEM mantiene operativos permanentes en la región para inhibir la comisión de delitos contra la salud. (Foto: SSEM)

Cuando policías de la dependencia estatal adscritos a la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) realizaban acciones operativas y de vigilancia en calles de la colonia Fuentes de Aragón, ubicaron a un hombre identificado como probable generador de violencia en la zona. Conforme al protocolo de actuación, a través de comandos verbales le marcaron el alto para realizar una revisión física a su persona.

Tras identificarse plenamente como policías de la SSEM y llevar a cabo la inspección, los efectivos estatales localizaron entre sus pertenencias 20 envoltorios de papel color negro con una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal. Ante el hallazgo y luego de informar que poseer posibles sustancias prohibidas constituye un delito, los oficiales detuvieron a quien dijo llamarse Enrique «N», de 37 años.

Después de hacerle saber los derechos que la ley le otorga, el detenido y la probable droga asegurada fueron trasladados y puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público con sede en el Centro de Justicia de San Agustín, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

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