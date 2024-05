En Ecatepec, Morena ya se depuró, se quedó el pueblo honesto: Azucena Cisneros

Durante sus recorridos por diversas comunidades, la candidata de Morena a la Presidencia Municipal, Azucena Cisneros Coss afirmó que el partido guinda ya se depuró en Ecatepec, y se quedó el pueblo honesto y organizado que sacará del rezago al municipio.

Delegación y calles de Granjas Valle de Guadalupe serán rehabilitadas (Foto: Especial).

“Nos quedamos los que construimos una alternativa real, porque Morena representa principios, honestidad total, representa causa y amor a la gente”.

En reunión con cientos de vecinos de Granjas Valle de Guadalupe, donde llamó a votar 5 de 5, solo Morena, el 2 de junio, destacó que aquellos que no comulgan con los principios de la Cuarta Transformación, y que no obtuvieron los cargos que querían, ya se fueron al PT o dieron su respaldo al PRI, afirmó.

La candidata que tiene una ventaja de hasta 24 puntos por encima de su más cercano contendiente, subrayó que a 9 días de la elección lo único que les queda a algunos partidos es seguir con la guerra sucia: “Yo no tengo negocios, ni organizaciones, ni bicitaxis, no soy nada de eso, no se puede mezclar intereses personales con el interés público”.

Además afirmó que la autoridad municipal debe tener integridad para poder mediar sin ningún tipo de interés, porque de lo contrario, está faltando al compromiso de no tomar partido con nadie, ni ser juez, ni parte.

Azucena Cisneros anunció que la Delegación Los Arcos, es emblemática y será rehabilitada porque está destrozada, así como la mayoría de las calles, y las redes de agua y drenaje que requieren ser sustituidas, y en lo que se irá avanzando.

Azucena Cisneros informó que una vez que obtenga el triunfo el 2 de junio, será prioridad para su gobierno atender el problema del agua, por lo que la mayor parte de recursos humanos, materiales y económicos se destinarán a este rubro, que incluye la construcción de cinco tanques elevados, habrá cambio de válvulas y de personas que los operan, además de frenar el huachicoleo.

“Hay que checar las garzas que vamos a quitar en muchos de los pozos, rehabilitación de por lo menos 36, que hemos estado trabajando en el diagnóstico, porque se azolva y requieren mantenimiento”.

Y por un acto de justicia social con la gente, habrá Borrón y Cuenta Nueva en el pago del agua, y a quienes a pesar de no tener suministro y van al corriente en sus pagos, tendrán beneficios adicionales con descuentos.

Comentarios

comentarios