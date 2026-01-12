En Edomex, 129 mil nuevos empleos en 2025

El Estado de México cerró el año 2025 con dos millones 5 mil 988 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representó un crecimiento anual de 6.9 por ciento en el empleo formal, una de las tasas más altas del país, de acuerdo con cifras oficiales.

Durante todo el año se crearon 129 mil 481 nuevos empleos formales en la entidad, con un comportamiento marcado por la estacionalidad. El mayor repunte se registró en el mes de octubre, impulsado principalmente por actividades relacionadas con la industria, los servicios y el comercio, mientras que el último trimestre del año mostró una caída pronunciada, asociada al cierre de contratos temporales y a la desaceleración habitual de fin de año.

El empleo formal en el Edomex representa casi la décima parte del total nacional (Foto: Especial).

Con estos resultados, el Estado de México aportó casi la mitad de los 278 mil 697 empleos formales netos generados a nivel nacional en 2025, confirmando su peso estratégico en el mercado laboral del país. Sin embargo, pese a ser la entidad más poblada de México, el Edomex se mantiene en el tercer lugar nacional en número de empleos formales, solo por debajo de la Ciudad de México y Jalisco.

El empleo formal mexiquense representa 8.9 por ciento del total nacional, una cifra relevante, aunque contrastante con el tamaño de su población económicamente activa, lo que evidencia que una parte importante de los trabajadores permanece en la informalidad. De acuerdo con datos del INEGI, el Estado de México es una de las entidades con mayor número de personas ocupadas sin acceso a seguridad social.

En materia salarial, el salario diario promedio de cotización de los trabajadores mexiquenses durante 2025 fue de 566.25 pesos, cifra inferior a la de entidades como la Ciudad de México o Nuevo León, lo que refleja una brecha en ingresos y calidad del empleo. Especialistas señalan que el reto para la entidad no solo es crear más plazas, sino elevar los salarios y fortalecer la formalización laboral.

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