En el Día del Nutriólogo

Hoy es el Día del Nutriólogo. ¿Has tenido alguna vez una consulta con este especialista? Si no, lo que hay que saber es que los nutriólogos crean dietas adaptadas a tu edad, actividad física, etapas de vida o condiciones médicas. En ello ayudan a prevenir problemas de diabetes, hipertensión y obesidad y dan solución a padecimientos digestivos, deficiencias nutricionales o intolerancias alimentarias. Y bien, previenen de riesgos como colesterol alto, síndrome metabólico o en etapas como embarazo y vejez.

Los nutriólogos saben que las dietas milagro no funcionan porque son desequilibradas, causan rebote y problemas de salud. Por otro lado, tienen claro que los productos «light» o «bajos en grasa» no son siempre mejores, ya que muchos agregan azúcar o sal y mantienen calorías similares. Asimismo, no recomiendan omitir comidas porque no se adelgaza sino aumenta el hambre y lleva a comer de más. Acudir a un nutriólogo no es un lujo sino una inversión en salud y no existen para bajar de peso sino para nutrición integral, prevención y hábitos sostenibles.

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