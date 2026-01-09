En el espacio público, ser responsable

Se acabaron las fiestas decembrinas y a retomar las actividades el próximo lunes en todas las escuelas y trabajos. El nuevo año es un buen momento para poner nuestra mejor actitud y esfuerzo y que nos vaya bien como sociedad. Cada quien, desde su posición puede sumar si decide actuar con respeto y cuidado del entorno que incluye no tirar basura, reciclar cuando sea posible, evitar el desperdicio de agua y energía y proteger el espacio público como si fuera propio. De manera particular, hay que atender a la ley de tránsito dejando a un lado el celular, estacionarnos en lugares permitidos.

Cuando cada conductor actúa con responsabilidad y conciencia, se reducen accidentes, se mejora la movilidad y se construye una ciudad más ordenada y segura para todos.

Por otro lado, nos toca estar informados y exigir mejoras de manera responsable. Algo muy necesario es, en el transporte público, en las oficinas, en las aulas y en la calle, un trato amable que puede marcar la diferencia en el día a día.

Toluca puede mejorar con ciudadanos activos, conscientes de que cada decisión cuenta. Está en nosotros demostrar que, como toluqueñas y toluqueños, o habitantes en general, podemos vivir mejor.

Comentarios

comentarios