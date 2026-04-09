lunes, octubre 12, 2026
Inicio Destacadas En el valle de Toluca tendremos cielo mayormente nublado

En el valle de Toluca tendremos cielo mayormente nublado

Por
Redacción Así Sucede
-
0
166

El valle de Toluca amaneció este jueves con temperatura de 8 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 7 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo mayormente nublado, con posibilidad de tormentas dispersas por la tarde.

El valle de Toluca tendrá una temperatura máxima de 22 grados. Esperamos vientos de dirección sur y sureste, con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. 10 por ciento de probabilidad de lluvia.

pronóstico clima Toluca Edomex temperatura noticias
Cielo mayormente nublado en el valle de Toluca (Foto: SMN).

Para el estado de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos, así como lluvias puntuales fuertes, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 5 a 7 grados y la máxima de 24 a 26 grados.Tendremos viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Onda de calor en 10 estados

pronóstico clima Toluca Edomex temperatura noticias
Se produce una onda de calor en 10 estados (Foto: SMN).

Una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la república mexicana, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, además de rachas fuertes de viento en ambas regiones.

Canales de baja presión en la mesa central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones.

Prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).

Comentarios

comentarios

ARTÍCULOS RELACIONADOSMás del autor

Algunos derechos reservados, Felipe A González L.