En el valle de Toluca tendremos cielo mayormente nublado

El valle de Toluca amaneció este jueves con temperatura de 8 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 7 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo mayormente nublado, con posibilidad de tormentas dispersas por la tarde.

El valle de Toluca tendrá una temperatura máxima de 22 grados. Esperamos vientos de dirección sur y sureste, con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. 10 por ciento de probabilidad de lluvia.

Cielo mayormente nublado en el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos, así como lluvias puntuales fuertes, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 5 a 7 grados y la máxima de 24 a 26 grados.Tendremos viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Onda de calor en 10 estados

Se produce una onda de calor en 10 estados (Foto: SMN).



Una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la república mexicana, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, además de rachas fuertes de viento en ambas regiones.

Canales de baja presión en la mesa central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones.

Prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).

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