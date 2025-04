En elección se juega la estabilidad del Poder Judicial: Sodi

Entre micros, locales, puestos, calles y foros, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Sodi Cuellar se encontró con habitantes, comerciantes y litigantes de Tlaxcala, a quienes pidió reflexionar que “en esta elección se juega la estabilidad del Poder Judicial mexicano”.

Por calles y foros, escuchó inquietudes de comerciantes, litigantes y estudiantes de Tlaxcala. (Foto: especial).

En una cálida bienvenida a Tlaxcala capital, recorrió junto a vecinos del lugar, varias calles del primer cuadro, donde, de cara a cara pudo compartir sus propuestas para hacer una justicia federal moderna.

Tras caminar por el centro de la ciudad llegó al mercado municipal, donde de igual manera, escuchó las inquietudes de personas que le externaron sus preocupaciones como comerciantes, y él se comprometió a atenderles desde el máximo tribunal del país.

“Como ministro de la Corte no me voy a desentender las necesidades de los comerciantes de Tlaxcala, buscaré asesorarlos para que tengan un ambiente seguro de trabajo y que no les cobren de más”, expresó.

Por su parte el Alfredo Mora Castillo, presidente de la Unión de Comerciantes y Tianguistas de Tlaxcala, externó su entusiasmo por la visita de Sodi Cuellar, pero sobre todo, por su interés en los problemas de los vendedores.

En esta misma jornada, acudió como invitado del Colegio de Abogados del Altiplano Tlaxcalteca, presidido por Arturo Montiel Márquez, para impartir la conferencia “Encuentros con la Justicia”, celebrada en Apizaco, a la que también asistieron integrantes de la Casa de Estudios Profesionales de Tlaxcala, dirigida por Jesús Andrés Ortega Hernández.

En conferencia, Sodi Cuellar expuso la necesidad de que la elección de personas juzgadoras sea un ejercicio ciudadano e invitó a salir y ejercer el voto, como un derecho constitucional de elegir el futuro de la justicia del país.

“En esta elección nos jugamos la estabilidad e integración del próximo Poder Judicial, necesitamos que responda a los retos de la nación”, puntualizó.

Pidió informarse de quiénes son los mejores perfiles para ocupar este encargo, donde los votantes analicen y prioricen las trayectorias, estudios y capacidades de las y los candidatos, sin dejarse llevar solo por videos virales.

Por su parte el presidente del Colegio de Abogados sostuvo que Sodi Cuellar tiene las capacidades y cualidades para desempeñar el encargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “usted es un hombre preparado, talentoso y con virtud”.

