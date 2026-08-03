En Huixquilucan rescatan espacios públicos con arte y color

Para recuperar el entorno urbano, mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad de las calles en todo el territorio, artistas locales participaron en la intervención de nuevos murales en diversas colonias y comunidades, como parte del programa Huixquilucan con Arte 2026, con el fin de plasmar cultura, historia, identidad y tradiciones, además de dignificar la imagen visual de cada localidad, con talento y creatividad.

El artista huixquiluquense, Joel Rendón, se sumó al programa “Huixquilucan con Arte”, con la pinta del mural “Caballero Águila”, en la colonia Pirules, el cual rinde homenaje a las raíces históricas (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, comentó que, en esta ocasión, participó el artista huixquiluquense, Joel Rendón, con la pinta del mural “Caballero Águila”, en la colonia Pirules; pieza que no solo rinde homenaje a las raíces históricas, sino que da una nueva perspectiva visual a una zona habitacional que embellece el entorno y promueve andadores más seguros.

“Con el programa ‘Huixquilucan con Arte’ seguimos recorriendo y embelleciendo nuestras colonias. En esta ocasión, nos entusiasma recuperar un espacio que estaba abandonado en Pirules, de la mano de un artista tan talentoso y reconocido como Joel Rendón. Cambiar estas zonas con obras que reflejan nuestra identidad, no solo mejora el entorno visual, sino que devuelve la tranquilidad a las familias y dignifica los trayectos diarios de la comunidad”, refirió la presidenta municipal.

Romina Contreras destacó que, además de esta obra, se sumaron más intervenciones artísticas realizadas en murales de El Palacio, Montón Cuarteles y San Fernando, los cuales complementan las piezas ubicadas en Ampliación Palo Solo, Constituyentes 1917, El Bosque, Federal Burocrática, La Unidad, Loma del Carmen, San Bartolomé Coatepec, San Jacinto y Santiago Yancuitlalpan, al igual que los exhibidos en el Mercado Municipal “25 de agosto” y la Casa de Cultura «Sor Juana Inés de la Cruz», en San Juan Bautista.

La presidenta municipal invita a todas las familias huixquiluquenses a conocer los nuevos murales, cuidarlos y respetarlos, toda vez que pertenecen a toda la población y fueron creados para convertir los trayectos más alegres, iluminados y seguros.

Cabe destacar que «Huixquilucan con Arte» es una iniciativa cultural y turística del gobierno municipal que busca rescatar espacios públicos e impulsar el talento local; dicha iniciativa consiste en la participación de artistas y artesanos que intervienen figuras monumentales o, bien, pintan murales para exhibirlos en diferentes partes del territorio.

Asimismo, este programa forma parte de la estrategia permanente del Gobierno de Huixquilucan que tiene el objetivo de rescatar espacios públicos, combatir el vandalismo y fomentar el sentido de identidad, pues al contar con la participación de diversos artistas, se impulsa el arte, la libre expresión y la regeneración del tejido social.

El Gobierno de Huixquilucan reitera su compromiso con las familias del municipio para seguir recuperando la infraestructura urbana y alejar a las juventudes de conductas de riesgo, mediante actividades que despierten su creatividad e innovación.

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