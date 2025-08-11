En Metepec detienen de sujeto responsable de violación

Rápida respuesta a una denuncia permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) y Policía Municipal, detener a un hombre posible responsable de violación.

Monitoristas del C5 solicitaron la intervención policiaca para detener al sospechoso (Foto: Especial).

Una llamada al número nacional de emergencias 9-1-1, alertó a personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) mexiquense, sobre la agresión sexual a una menor de edad. Enseguida, notificaron a efectivos en campo para su atención.

Luego de recibir los datos, se acudió a la localidad de San Salvador Tizatlalli, en donde hicieron contacto con una mujer y la víctima, a quienes inmediatamente resguardaron y en completo apego al protocolo instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, detuvieron a Juan “N” de 42 años de edad.

Finalmente, los oficiales le dieron lectura sobre los derechos que la ley confiere a favor del aprehendido y a petición de parte lo trasladaron a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, a fin de determinar su situación jurídica.

Comentarios

comentarios