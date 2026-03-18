En PrimaverArte Guillermo Arriaga presenta su éxito editorial El Hombre

Como parte de las actividades de PrimaverArte, que se celebran hasta el 22 de marzo, el escritor, guionista, director y productor mexicano Guillermo Arriaga presentó su nueva novela El Hombre en la Plaza Fray Andrés de Castro, en el corazón de Toluca.

Guillermo Arriaga presentó su nueva novela El Hombre en la Plaza Fray Andrés de Castro, en el corazón de Toluca (Foto: Especial).

Previamente, el presidente municipal, Ricardo Moreno, resaltó que la administración que encabeza impulsa la cultura como un elemento de unidad, fundamental para reconstruir el tejido social e incidir positivamente en la vida de las y los toluqueños.

El Hombre es una obra visceral narrada a través de seis voces distintas que exploran temas como la violencia, la esclavitud y el capitalismo en el siglo XIX. La novela destaca por su riqueza léxica, un estilo cuidadosamente esculpido y una estructura compleja que da seguimiento a la historia de Henry Lloyd.

Durante la presentación, Arriaga señaló que la novela ha tenido una gran recepción por parte de la crítica, convirtiéndose en la mejor valorada de su trayectoria hasta el momento. Además, informó que la primera edición, de 15 mil ejemplares, se agotó en preventa en tan solo dos días.

Ambientada en el siglo XIX, El Hombre se centra en la brutal construcción de un imperio territorial por parte de Henry Lloyd, un protagonista complejo, cruel y ambicioso. Su principal antagonista es Jack Barley, su némesis y único temor. Otros personajes clave incluyen a Virginia, su exesposa; Rodrigo Sánchez, un joven atrapado en la frontera; y los esclavos James y Jeremiah.

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