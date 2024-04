En temas de desaparición el principal reto es hacer conciencia: Alejandra García

De acuerdo con Yazmín Alejandra García Rodríguez, nueva integrante del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para la entidad, el principal reto que tienen, es concientizar a la sociedad en la materia.

Yazmín Alejandra García Rodríguez, nueva integrante del Consejo Estatal Ciudadano sobre Desaparición (Foto: Manuel Luna).

“El principal reto es hacer la concientización ante toda la humanidad, sea mayor de edad, menor de edad, principalmente es eso, que el ser humano cambie la perspectiva y la opinión tanto de la mujer igual, y la mujer hacia el hombre”.

La situación en el estado de México es “difícil, difícil porque la mayoría de los casos son en el estado de México, tenemos un incremento muy grande”.

Para García Rodríguez, quien se integró como parte de familiares de personas desaparecidas de las regiones Oeste, la tasa de desapariciones es un decir, porque no todos los casos están registrados, ni todas las personas levantan las demandas, ya que no todas las mujeres ni todos los hombres son buscados, por lo que el número no real.

Así, para afrontar el reto, señaló, principalmente debe cambiar el pensamiento del hombre, pues, aunque la mujer puede llegar a ser senadora, diputada, o presidenta en cualquier ámbito, si el hombre no es capaz de creer que la mujer puede estar al nivel, eso no va a ocurrir, refiriéndose a que debe haber respeto total del hombre hacia la mujer.

Para la nueva integrante del Consejo, tendrán la oportunidad de impulsar nuevas iniciativas para hacer una mejora ante la humanidad, y un mejor pensamiento en los adolescentes que en la mayoría de las ocasiones, son las personas desaparecidas y ese, es su compromiso ante la ciudadanía.

También realizarán actividades en educación y cultura cívica, para impulsar a las juventudes a que vean la manera en que se están viviendo y cómo se lleva a cabo por parte de ellos, o cómo las mujeres pueden ser orientadas ante los maltratos, golpes y todas las situaciones que les afectan.

Comentarios

comentarios