En Tenango del Valle detienen a dos hombres y a una mujer integrantes de célula delictiva

Trabajos en campo fueron determinantes para que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieran a dos hombres y a una mujer posibles responsables de delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Los aprehendidos intentaron huir de la zona al notar la presencia de uniformados estatales (Foto: Especial).

Mientras policías estatales llevaban a cabo acciones estratégicas para la disminución de la incidencia delictiva propias del operativo “Argos”, sobre calles de la colonia Centro, notaron que los sospechosos al percatarse de su presencia intentaron huir del lugar.

Enseguida, los oficiales desplegaron una operación táctica y metros adelante dieron alcance a los ahora detenidos y en completo apego al protocolo de actuación, les realizaron una inspección.

Tras la revisión localizaron 60 bolsas de plástico que contenían el narcótico conocido como cristal, más 20 empaques más con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros, diversos cartuchos útiles, cuatro teléfonos celulares, un par de anillos y una esclava.

Por lo anterior, los uniformados detuvieron a Luis “N” de 31, Jorge “N” de 27 y Cinthia “N” 22 años, quienes después de conocer los derechos que la ley consagra a su favor, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público donde se esclarecerá su situación legal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los aprehendidos podrían formar parte de una célula criminal perteneciente a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán, quienes podrían estar relacionados con un secuestro que se suscitó el pasado 12 de diciembre de 2025, por lo que las investigaciones continuarán.

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