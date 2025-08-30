En Tlalnepantla aseguran unidad con carga valuada en aproximadamente 260 mil pesos

Derivado de labores de vigilancia, efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) localizaron un vehículo en estado de abandono con mercancía en su interior valuada aproximadamente en 260 mil pesos.

Los uniformados trasladaron los indicios a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se presentó la denuncia de hechos correspondiente (Foto: Especial).

Durante acciones en campo para inhibir la incidencia delictiva propias del Mando Unificado Zona Oriente, establecido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, policías estatales recibieron un reporte para localizar una unidad marca Nissan, modelo NP300, color blanco, cuyo dispositivo de geolocalización indica estaba sobre la zona industrial Barrientos.

Enseguida, con los datos de identificación vehiculares se trasladaron al sitio y observaron una camioneta similar a la de la alerta. Luego de tomar control del perímetro y corroborar que no había nadie alrededor o en su interior, arribó el dueño, quien señaló el valor de la carga, que consistía en ropa.

