En Toluca controlan emergencia por pipa con sobrecarga de nitrógeno

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca atendieron oportunamente una emergencia derivada de una pipa que transportaba un tanque con sobrecarga de nitrógeno que no es tóxico.

Se realizó la liberación gradual y controlada del exceso de gas, esto sobre la calle José Martí, en la colonia Independencia (Foto: Especial).

Con el apoyo de ocho elementos de la corporación, se realizó la liberación gradual y controlada del exceso de gas, esto sobre la calle José Martí, en la colonia Independencia, a la altura de La Gran Morada y Walmart Alfredo del Mazo.

De manera coordinada, elementos de Seguridad y Protección, resguardaron y abanderaron la zona para prevenir riesgos a la población para así garantizar la seguridad vial.

Una vez contenida la situación, las autoridades procedieron a verificar que el vehículo contara con los permisos correspondientes y la documentación vigente para el transporte de este tipo de material.

El gobierno de la capital recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse al 911. Juntos hacemos de Toluca una ciudad más segura.

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