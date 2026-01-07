En Toluca controlan emergencia por pipa con sobrecarga de nitrógeno

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca atendieron oportunamente una emergencia derivada de una pipa que transportaba un tanque con sobrecarga de nitrógeno que no es tóxico.
Con el apoyo de ocho elementos de la corporación, se realizó la liberación gradual y controlada del exceso de gas, esto sobre la calle José Martí, en la colonia Independencia, a la altura de La Gran Morada y Walmart Alfredo del Mazo.
De manera coordinada, elementos de Seguridad y Protección, resguardaron y abanderaron la zona para prevenir riesgos a la población para así garantizar la seguridad vial.
Una vez contenida la situación, las autoridades procedieron a verificar que el vehículo contara con los permisos correspondientes y la documentación vigente para el transporte de este tipo de material.
El gobierno de la capital recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse al 911. Juntos hacemos de Toluca una ciudad más segura.