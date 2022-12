En Zinacantepec realizan Selectivo Estatal de Bádminton

Con la intención de determinar a los integrantes de la Selección Estatal de Bádminton que participará en los diferentes eventos nacionales del siguiente año, se efectuó el evento de clasificación estatal, en el Gimnasio de Basquetbol de la Ciudad Deportiva Edoméx, en Zinacantepec.

Participan alrededor de 120 competidores (Foto: Especial).

El evento que buscó a los mejores jugadores de la entidad, fue organizado por la Dirección General de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación de Bádminton del Estado de México.

Para este evento acudieron alrededor de 120 badmintonistas de diferentes clubes mexiquenses como Club Toluca, Badminton Center, Cuicacalli, Ciudad Deportiva, Agustín Millán y La Hortaliza, entre otros.

Sus jugadores disputaron cada encuentro, en busca de incrementar su nivel de juego.

La intención fue brindar espacios competitivos para esta disciplina deportiva y fortalecer el nivel de juego de los atletas, desde las categorías infantiles.Los ganadores fueron, de la categoría Sub 19 femenil, Lara Bravo Valdez, de la varonil, Daniel Salazar Padua.

De la Sub 17 femenil, Karla Ximena Ajuria Del Pozo, y varonil Erick Trujillo Enríquez.

En la Sub 15 femenil, Sofía Núñez, y varonil, Miguel Ángel Mendoza Quiroz.Para la Sub 13 varonil, Matías Reyes Esquivel, y en la Sub 11 mixta, Kamila Gómez Sheyk y Sub 11 varonil, Gabriel Jafet Reyes Esquivel.

Cabe destacar la participación de los alumnos del Centro de Formación de Bádminton Edoméx 2022, escuela de iniciación que busca promover y fomentar esta disciplina en la entidad mexiquense y que imparte clases en la Ciudad Deportiva Edoméx, a niñas y niños desde los siete años de edad.

