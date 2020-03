Encuestas de INEGI se dificultan durante primera semana de Sana Distancia

Durante la primera semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el trabajo para el levantamiento de encuestas de casa en casa por parte del personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta dificultades ante la desconfianza de la población.

De acuerdo con encuestadoras entrevistadas, esta semana les ha costado el doble o el triple de trabajo:

“Desde el principio hay mucha gente que es muy renuente, entonces, ahorita con la contingencia, no quieren abrir, ponen mucho pretexto, o de plano ya es la gente cerrada que no quiere contestar”



Durante una jornada diaria manifestaron, debían de cubrir alrededor de 50 viviendas y levantar entre 20 y 25 entrevistas, sin embargo la meta ha venido a menos:

“Pues al principio si se levantaba bien el trabajo, pero ya esta semana y la pasada yo no se hizo como se debe, si nos ha costado”

Cabe destacar que este ejercicio, muestra también la movilidad de las personas, ya que hay viviendas en las que no encuentran a los encuestados, aunque en ocasiones simplemente no les abren para dar atención: “Ahorita si como dos, ausencias o que no te abren, diez al día”.

