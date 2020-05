Endulzan apilcultores los hogares de una producción de 950 toneladas de miel

Alfonso González Malagón es uno de los 350 apicultores del Estado de México, quienes en el 2019, lograron una producción estatal de 952 toneladas de miel.

Apoya Sedagro durante 2019 a 25 proyectos apícolas con un monto de 1 millón 323 mil pesos. (Foto: Especial).

Con 40 años dedicándose a la apicultura, González Malagón comercializa dentro y fuera de México con un aproximado de 45 toneladas de miel, 2 mil 500 abejas reina y mil 200 núcleos de abejas, además de ofrecer polen y jalea real, entre otros derivados de este alimento.

En este sentido, cabe destacar que el inventario apícola estatal es 39 mil 225 colmenas, lo que representa el 2.1 por ciento en la producción melífera, lo que posiciona a la entidad en el lugar 14 a nivel nacional.

Es de referir que la actividad apícola es primordial para la polinización de la mayoría de los productos que son cosechados por los agricultores que abastecen la alimentación en la entidad.

Ante dicha producción apícola, el Gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), en el 2019 invirtió 1 millón 323 mil pesos en 25 proyectos apícolas.

En entrevista con Don Alfonso, señaló que las abejas están en peligro de extinción, debido a la urbanización, uso de insecticidas, además de la desconfianza o miedo que la gente les tiene.

“Mucha gente piensa que las abejas son malas, y eso no es verdad, si no las molestamos, las abejas no nos hacen nada, para su conservación debemos enseñar a nuestros hijos que las abejas no son malas y si consumen miel nos ayudan a seguir produciendo abejitas y así ayudamos al medio ambiente”, comentó el apicultor en el marco del Día Mundial de las Abejas.

En su zona de trabajo, Don Alfonso alimenta con azúcar natural a sus abejas y explica que las abejas reinas son las que producen sus huevecillos para el nacimiento de la abeja obrera.

Junto con su familia, el apicultor realiza el proceso completo de la producción de abejas, desde la cría, extracción de miel hasta su venta, tanto de abejas como de miel y sus derivados.

