Enrique Vargas es testigo de honor en las bodas 2026 en Huixquilucan

«Hoy es un gran día para todas y para todos ustedes porque están empezando una nueva etapa, hoy le dan esta certeza jurídica a su familia», señaló el senador de la República Enrique Vargas del Villar, al atestiguar la boda civil de 259 parejas en Huixquilucan.

Desde ahora le dan certeza jurídica a sus familias: Enrique Vargas (Foto: Especial).

A los recién casados les deseo un próspero matrimonio y no dejarse vencer ante las adversidades que día a día se presentan en la vida de pareja.

En tanto, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recordó que desde el 2016 se han casado más de dos mil parejas con el apoyo del gobierno municipal cómo es la condonación del pago por concepto de actas y el pago de estudios prematrimoniales.

Durante la celebración de los 259 matrimonios se realizaron rifas de electrodomésticos y viajes para que las nuevas parejas pudieran celebrar su luna de miel.

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