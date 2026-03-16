Enrique Vargas llama realizar mesa de diálogo entre partidos políticos y gobierno federal

El llamado plan B de la reforma electoral dado a conocer por la Presidenta de la República, es una amenaza para los municipios y las minorías en los Cabildos sean del partido que sean, advirtió el senador de la República, Enrique Vargas del Villar, quien llamó al gobierno federal y a los representantes de los partidos políticos a sentarse en una mesa de diálogo por México.

Que se analice que es lo que le hace falta a México para salir adelante. El plan B de la reforma electoral que no fue, va a afectar severamente a los municipios (Foto: Especial).

Luego de recibir el premio nacional a la Excelencia Municipal, otorgado por el INAP y el Instituto de Buen Gobierno, el vicecoordinador parlamentario del PAN en el Senado de la República, invitó a los actores políticos a que se sumen a su llamado y se analice que le hace falta a México para que a todos y todas nos vaya bien. «No se puede amenazar a los gobiernos municipales con un plan B de la reforma electoral que fue rechazada por la mayoría de las y los Diputados, cuando es ahí, donde está la vida del país «.

Adelantó que en próximos días enviará una carta dirigida a la presidenta de México, hablándole desde el municipalismo y del porqué los gobiernos locales son de suma importancia para la democracia en el país. «Un llamado de unidad al gobierno Federal y a Morena para que nos sentemos en una mesa de diálogo y ver los temas que le duelen a México para encontrarles respuesta y salir adelante y más en estos momentos de gran tensión en el mundo».

Vargas del Villar dijo que Acción Nacional está listo para acudir a donde sea necesario, para llegar a acuerdos a favor de todos, principalmente para las próximas generaciones.

Puntualizó, que otro tema preocupante son las empresas que están saliendo de México ante la falta de confianza de los inversionistas por todo lo que está pasando en el país.

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