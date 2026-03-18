Enrique Vargas pide convocar a mesa de trabajo para el inicio de las negociaciones del T-MEC

Ante el inicio de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, llamó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para que convoquen a una mesa de trabajo y diálogo en la que participen todas las fuerzas políticas del país, con el objetivo de discutir y sentar las bases sobre el destino que se le quiere dar a este acuerdo comercial para los próximos años, en beneficio de nuestro país.

A través de esta iniciativa, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN pidió que los recursos de este fondo sean destinados para los estados y municipios, con el fin de que equipen y profesionalicen a sus instituciones de seguridad (Foto: Especial).

El también integrante de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado, Enrique Vargas, indicó que la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben considerar todas las voces en el inicio de las negociaciones, más allá de cualquier diferencia partidista, pues la política internacional requiere considerar a todos los sectores para que ninguno quede atrás y se privilegie el bien del país, por encima de cualquier interés personal o de partido.

“Quiero hacer un llamado a la presidenta de la República, con mucho respeto, para que nos sentemos todas las fuerzas políticas en una mesa para poder entrarle de a deveras a la revisión del T-MEC; porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y de aquí dependen los próximos años, por lo que debemos sacar una muy buena negociación para México y el resto de los países”, comentó.

El senador del PAN indicó que la negociación del Tratado que rige a América del Norte debe ser una prioridad para el gobierno federal, pues ello, le daría fortaleza a la economía que no ha mejorado en los últimos años, además de brindarle certeza jurídica a los inversionistas, quienes han manifestado preocupación por la conducción que ha tenido el país en los últimos años, por lo que éste es un momento crucial para darles confianza y evitar que sus capitales se sigan fugando de México.

Agregó que todas las fuerzas políticas están dispuestas a sumar en la negociación por el bien de México, al tiempo en que llamó a no distraer estos esfuerzos con otras iniciativas como el llamado Plan B de la Reforma Electoral, que lo único que han logrado es incrementar la división y polarización entre los mexicanos.

“Lo repito una vez más, nos interesa que a la presidenta de la República le vaya bien, porque si le va bien a ella, le va bien a nuestro país, por eso es tiempo de sumar a todas las fuerzas políticas para que Estados Unidos vea que estamos unidos y lo único que buscamos es el beneficio de todos los mexicanos. Estaremos atentos a la negociación y siempre dispuestos a sumar, porque de esto depende el futuro de las próximas generaciones y de la economía mexicana”, sostuvo.

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