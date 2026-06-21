Entra en vigor Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Edomex

En el Estado de México entró en vigor la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, pionera en su tipo a nivel nacional, cuyo objetivo es constituir una relación más responsable, respetuosa y humana con los seres sintientes. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó que no solo es una norma sino un reflejo del cambio social que se busca en la «Capital Mundial del Bienestar Animal», donde colaboren tanto las autoridades como la ciudadanía. En la entidad se establece que el delito de crueldad animal puede perseguirse de oficio.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de México se coloca a la vanguardia en la materia y promueve el cuidado, protección y bienestar de los seres que no tienen voz. (Foto: Especial)

La nueva Ley endurece sanciones por maltrato, promueve la adopción de seres sintientes, fomenta espacios para su bienestar e integra un registro estatal de mascotas. Entre los diez puntos principales, se establece un marco integral que involucra a autoridades estatales, municipales y ciudadanía para prevenir el maltrato y promover una cultura de respeto hacia los animales. Convierte la protección animal en una política pública permanente, transversal y coordinada.

La legislación instituye como obligación jurídica la responsabilidad de las personas sobre los seres sintientes, especialmente de los animales de compañía, para garantizarles condiciones adecuadas de custodia, alimentación, salud, atención y cuidado. Incorpora por primera vez en la legislación civil el concepto de familia multiespecie, reconociendo jurídicamente su importancia dentro del núcleo familiar y privilegiando su bienestar en casos de controversia relacionados con su cuidado y resguardo.

La Ley crea el visor de bienestar animal, unidades operativas de vigilancia animal, el Registro Único de Animales de Compañía para fomentar la tenencia responsable y facilitar la identificación de animales extraviados, el padrón de asociaciones protectoras, el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal, y consolida los Centros de Control y Bienestar Animal destinados a la atención médica veterinaria, rescate, esterilización, vacunación, resguardo y adopción. Con esta acción, el Gobierno del Estado de México se coloca a la vanguardia en la materia y promueve el cuidado, protección y bienestar de los seres que no tienen voz.

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