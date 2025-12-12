Entre ajustes, celebraciones y alertas, así amanece el valle de Toluca

1.⁠ ⁠La aprobación del presupuesto estatal 2026 no refleja un rumbo claro ni la definición de las prioridades que debe tener el Estado de México en materia de servicios, infraestructura y seguridad, ya que se destinan prácticamente siete de cada 10 pesos al gasto corriente estatal, señaló el sector privado mexiquense.

2.⁠ ⁠Las celebraciones en torno al 12 de diciembre representan un incremento importante de actividades para el sector comercio, principalmente en lo relacionado a artículos religiosos, transporte, flores, hospedaje así como algunas actividades relacionadas a la prestación de servicios, principalmente en las inmediaciones de recintos religiosos.

3.⁠ ⁠El estado de México es reconocido como líder nacional en producción de flores, principalmente de rosas por lo que el Día de las Madres, San Valentín y el Día de la Virgen de Guadalupe son las tres celebraciones que generan mayor demanda de rosas en la entidad.

4.⁠ ⁠La Secretaría de Seguridad estatal dio a conocer que ha fortalecido la vigilancia en torno a las principales rutas y puntos de congregación religiosa, esto ante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.

5.⁠ ⁠El programa lanzando para apoyar a los connacionales que regresaron después de un periodo largo de trabajo y estancia en Estados Unidos, no dio los resultados esperados por falta de interés de los migrantes que retornaron el Estado de México.

6.⁠ ⁠La aprobación del presupuesto estatal 2026 no refleja un rumbo claro ni la definición de las prioridades que debe tener el Estado de México en materia de servicios, infraestructura y seguridad, ya que se destinan prácticamente siete de cada 10 pesos al gasto corriente estatal, señaló el sector privado mexiquense.

7.⁠ ⁠El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Elías Rescala Jiménez, y la diputada Leticia Mejía informaron los principales cambios que la bancada logró incorporar al presupuesto estatal para el 2026, con énfasis en seguridad, obra pública y fortalecimiento municipal.

8.⁠ ⁠La mañana de este jueves se registró un incendio al interior de un taxi en la lateral de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, el cual dejó como sala tres personas lesionadas.

9.⁠ ⁠En torno a la final de la liga de futbol mexicano, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la entidad prevé una derrama económica importante para el Valle de Toluca, la cual podría tener un incremento de hasta el 30 por ciento en comparación con un fin de semana habitual.

10.⁠ ⁠En la Cámara de Diputados local se realizó el Tercer Conversatorio del Comité de Estudios Legislativos, presidido por la diputada Itzel Pérez Correa, para dialogar sobre la participación política y legislativa de las mujeres en el estado de México.

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