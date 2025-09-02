Entrega Huixquilucan parque recreativo en la colonia El Olivo

Para continuar incrementando los espacios públicos, el Gobierno de Huixquilucan entregó un nuevo parque recreativo en la colonia El Olivo, con la intención de que los niños puedan jugar en un lugar seguro y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos.

El Gobierno de Huixquilucan invita a las familias de la Zona Popular a que hagan uso de este parque recreativo y disfruten de los juegos infantiles, mesas de convivencia y las áreas verdes

Tras cortar el listón inaugural, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, afirmó que se trabaja 24/7 de la mano con los vecinos, pues este tipo de obras y acciones son el resultado de mantener una cercanía permanente, que permite escuchar las necesidades de la población y, en este caso, impulsar espaciospúblicos para que las familias disfruten y realicen actividades que cuiden de su salud física.

“Estamos trabajando de la mano con toda la comunidad y, sepan, que esto es para ustedes,con mucho cariño. Es un espacio recreativo en donde la comunidad se podrá reunir en familia ydonde, además, pasarán ratos inolvidables con los niños. Este parque y áreas verdes son para ustedes, por lo que los invito a disfrutarlos y, también, cuidarlos entre todos”, agregó la presidenta municipal.

Romina Contreras reiteró que la prioridad del Gobierno de Huixquilucan es contar con más espacios de convivencia en todo el territorio, por lo que invitó a las familias de la Zona Popular a que hagan uso de este parque recreativo y disfruten de los juegos infantiles, mesas de convivencia y las áreas verdes que el Grupo Altezza dispuso para los habitantes de la colonia El Olivo.

En este sentido, el director de operaciones de Grupo Altezza, Moisés Romano, destacó el trabajo en equipo con el Gobierno de Huixquilucan, encabezado por la alcaldesa Romina Contreras, pues cuida por los intereses de todos los vecinos y busca la forma de mejorar su estilo de vida, con la apertura de más áreas al aire libre para que el municipio continúe en desarrollo.

En tanto, los vecinos agradecieron a la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, por el apoyo permanente que otorga a la Zona Popular para embellecer las áreas al aire libre y apoyar a las familias más vulnerables.

Comentarios

comentarios