Entregan apoyos por 35 millones de pesos a familias afectadas por lluvias en Ecatepec

La Secretaría de Bienestar en coordinación con el gobierno de Ecatepec, iniciaron la entrega de recursos económicos a habitantes de 33 colonias de zonas altas y de la llamada Quinta Zona del municipio que resultaron afectados por las fuertes lluvias de los días 6 y 7 de septiembre pasado.

Uno de los afectados por las intensas lluvias del mes pasado fue el señor Gerardo, habitante de la colonia Ciudad Azteca, cuya vivienda presentó diversos daños. Tras ser censado y algunas semanas de espera, fue citado para recibir en efectivo el apoyo del gobierno de la República. (Foto: especial).

Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, informó que tres mil 500 viviendas resultaron con daños, cuyos titulares recibirán un apoyo económico de 10 mil pesos cada uno, lo que representa inversión de 35 millones de pesos para las comunidades afectadas por el fenómeno meteorológico.

“Este apoyo es por parte del Presidente de la República, aprovecho para agradecerle al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque fue inmediatamente, una reacción inmediata, prácticamente a la semana ya teníamos aquí al Secretario de Bienestar, a todo su equipo, y aquí, a través del delegado federal de programas se hizo todo rápido,. Para el tema del censo estuvieron aquí cerca de mil Servidores de la Nación, a quienes también les agradezco el despliegue para censar estas tres mil 500 viviendas”, aseguró.

Vilchis Contreras detalló que 45 viviendas resultaron afectadas gravemente, por lo que pidió ayuda al gobierno del Estado de México para reubicar a sus moradores, aunque hasta el momento no se han logrado acuerdos al respecto.

Explicó que actualmente evalúan el uso de dos predios para reubicar a estas familias, los cuales se localizan en Ecatepec y Tecámac; sin embargo, aclaró que aún continúan “tocando puertas” para obtener el apoyo para la población más afectada.

Añadió que desde las primeras horas después de la tormenta, alrededor de tres mil servidores públicos del gobierno municipal ayudaron a la población con labores de limpieza en calles, avenidas, barrancas e incluso del interior de las viviendas que resultaron afectadas, quienes auxiliaron para el retiro del agua anegada y muebles afectados, entre otras labores, además de la entrega de kits de higiene.

Luis Valdeña Bastida, director regional en Ecatepec de los Programas de Desarrollo del gobierno de México, afirmó que tras realizar el censo y el balance de datos, se citó vía telefónica a cada uno de los afectados al Centro Cultural y Deportivo Las Américas a recibir el dinero de manera directa, proceso que se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre.

“La verdad es que estuvo complicado, porque el agua estuvo muy fuerte y no paraba de llover, entonces se acumulaba el agua y pues todos nuestros muebles, ropa, terminaron muy afectados. La verdad es que me parece muy bien (el apoyo), es la primera vez que veo que se está actuando y esperemos que no vuelvan a pasar este tipo de eventualidades, para no llegar a este tipo de casos”, dijo.

Las autoridades de Ecatepec mencionaron que buscan trabajar de manera conjunta con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para crear un protocolo y manual de alertamiento para los ciudadanos que viven en zonas de alto riesgo del municipio, con el objetivo de procurar su seguridad, pues la reubicación de muchos de ellos puede resultar muy difícil y en algunos casos imposible.

Durante el inicio de la entrega de apoyos, Vilchis Contreras estuvo acompañado por la presidenta honorífica del DIF municipal, Esmeralda Vallejo Martínez, así como del director regional de los programas de Desarrollo del gobierno de México, Luis Valdepeña Bastida, y representantes de la Secretaría de Bienestar.

