Entregan jerseys a Potros Salvajes de la UAEMex

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) vive un proceso transformador que requiere de líderes como ustedes, constantes en sus actividades, responsables en su comportamiento y que puedan sumar a todas las voces en proyectos de beneficios colectivos, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, al entregar jerseys a los Potros Salvajes de la Categoría Juvenil Oro y Verde.

Los Potros Salvajes son el ejemplo de los valores universitarios, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, al entregar jerseys a los Potros Salvajes de la Categoría Juvenil Oro y Verde (Foto: Especial).

Acompañada por el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo; el director de Cultura Física y Deporte, Luis Antonio Zimbrón Romero, y el presidente del Patronato de Potros Salvajes, Eugenio Herrera Vallejo, Zarza Delgado hizo entrega simbólica de los jerseys a Daniel Urbina López, Leonardo Obed Sánchez López, Diego Toledo Miranda, Ricardo Coraguez Mondragón y Alberto Mora Delgado, capitanes de los equipos oro y verde de la Categoría Juvenil, en representación de los 150 jugadores de fútbol americano.

La rectora destacó que pertenecer a un equipo deportivo es una experiencia de vida que permite pensar en comunidad antes que en la individualidad. Por ello, el compañerismo es un elemento clave para el éxito, que se construye con la suma de todas las voluntades.

“Los Potros Salvajes son el ejemplo de los valores universitarios. Los convoco a seguir participando con entusiasmo, confianza y convicción, a mantener y fortalecer su alegría, a compartirla con su equipo y la comunidad universitaria. Sepan que en cada juego el ánimo de la UAEMex está con ustedes”, apuntó.

En tanto, Urbina López agradeció a la rectora su apoyo y compromiso con el deporte universitario, ya que bajo su visión y respaldo, los distintos equipos continúan creciendo y fortaleciendo los valores, la identidad, la disciplina y el espíritu universitario que caracteriza a esta casa de estudios.

“Gracias rectora por creer en el deporte universitario y gracias Potros Salvajes por recordarnos siempre el valor y significado de ser universitarios de excelencia”, subrayó.

Finalmente, exhortó a sus compañeros de equipo a recordar que cada partido de esta temporada es más que un marcador, es una oportunidad de crecer, inspirar a otras y otros y demostrar que con honestidad y corazón nada es imposible.

Comentarios

comentarios