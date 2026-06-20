Entregan más de 400 constancias de finiquito a derechohabientes del FOVISSSTE en el Estado de México

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y Jabnely Maldonado Meza, Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, entregaron 462 Constancias de Finiquito del Programa de Justicia Social del FOVISSSTE, lo que significa la liquidación de su crédito hipotecario y brinda certeza jurídica y tranquilidad a las familias mexiquenses.

(Foto: Especial)

Esta acción forma parte del Programa de Justicia Social del FOVISSSTE, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para congelar pagos, reducir intereses y condonar a nivel nacional 400 mil créditos impagables.

En el Estado de México serán beneficiadas un total de 38 mil personas con este programa. Además, se informó que, derivado de un convenio entre el FOVISSSTE y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, se facilitará la escrituración de las viviendas a bajo costo. La entrega de constancias representa un alivio financiero para las familias que habían enfrentado dificultades para cubrir sus créditos hipotecarios.

Durante el evento, las autoridades refrendaron su compromiso con la vivienda digna y la seguridad patrimonial de los derechohabientes del ISSSTE en la entidad. El programa de justicia social del FOVISSSTE busca garantizar que más familias mexiquenses puedan acceder a una vivienda sin la carga de deudas impagables, brindando certeza jurídica y tranquilidad a los beneficiarios.

En el acto estuvieron presentes Karen Zavaleta Figueroa, Subdirectora de Atención a Acreditados del FOVISSSTE; Alejandro Tenorio Esquivel, Director del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social; Silvia Circe Díaz Duarte, Directora General de Política de Vivienda de la Sedatu, así como beneficiarias y beneficiarios de este programa en el Estado de México.

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