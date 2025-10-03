Entregan nueva Avenida Ejido: Ecatepec conecta con Tlalnepantla, mejorando la seguridad y movilidad 

Con música de banda y cohetes la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, acompañada por Raciel Pérez Cruz, alcalde de Tlalnepantla, cortaron el listón inaugural de la repavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Ejido, que se localiza en la colonia Arbolitos Xalostoc y que tuvo una inversión de 7.6 millones de pesos.

La avenida Ejido conecta con Tlalnepantla y agiliza el desfogue hacia Vía Morelos y Acueducto

La obra, que se localiza en la zona limítrofe de Ecatepec y Tlalnepantla, tiene una longitud de 311 metros; se construyeron guarniciones y banquetas, a la vez que se colocaron 21 luminarias, lo que beneficiará a más de 10 mil habitantes.

En el lugar, la alcaldesa Azucena Cisneros afirmó que la repavimentación de la Avenida Ejido tiene un impacto regional y destacó que existe una relación sumamente cercana entre los presidentes municipales de Ecatepec y Tlalnepantla, quienes trabajan juntos para impactar en las zonas donde comparten límites territoriales.

Manifestó que la Avenida Ejido forma parte de muchas obras y acciones que a nueve meses de iniciado el Gobierno Municipal se están realizando y puso como ejemplo la pavimentación de la avenida Altavilla, que ya fue inaugurada, además de que actualmente se están repavimentando la Avenida Insurgentes y la Avenida Nacional y dijo que en los próximos días van a iniciar obras de repavimentación de una gran parte de la Vía Morelos

Por su parte, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez, recordó que el último día de campaña estuvo junto con Azucena Cisneros en ese lugar y se comprometieron a repavimentar la Avenida Ejido, porque “ya era intransitable y que necesitaba ya una rehabilitación integral. Algunos lo dudaron como siempre y entendemos la crítica (…) pero ya estamos aquí, hoy por fin”.

Azucena Cisneros y Raciel Pérez caminaron por la vialidad repavimentada, acompañados por alegres vecinos, algunos de los cuales lanzaban al aire cohetes, y los integrantes de la banda de música.

Sobre la obra, la vecina Maribel Martínez sostuvo que “hasta ahora estamos viendo que se hace algo por Ecatepec, estamos muy felices” y dijo que nunca se realizaban trabajos en el lugar porque es la división de Ecatepec y Tlalnepantla, pero hoy las autoridades de ambos municipios se juntaron y llevaron a cabo la repavimentación de la avenida.

También el vecino Armando Espinoza, consideró que es un beneficio para la colonia la repavimentación de la Avenida Ejido, que comunica a Ecatepec con Tlalnepantla, y va haber más seguridad por la colocación de luminarias.

Por otra parte, a temprana hora, Cisneros Coss, realizó un recorrido por Cegor, Campiña y Valle de Santiago, comunidades que después de más de siete años sin agua ya cuentan con el vital líquido por la red, debido a los trabajos que el Gobierno Municipal, junto con el organismo de agua Sapase, ha realizado para reparar la infraestructura hidráulica.

Además, acudió a Prados de Santa Clara a supervisar el cambio de una válvula, que cuesta millón y medio de pesos, pero que es fundamental para compresionar el agua que llega a través del Sistema Cutzamala y poder llevar más líquido vital a la Quinta Zona.

