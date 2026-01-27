Entregan pavimentación en San Juan Tilapa

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, cumplió un compromiso más, al entregar la nueva pavimentación con concreto hidráulico de la calle Vicente Guerrero, en la delegación San Juan Tilapa.

Entrega alcalde pavimentación de concreto hidráulico en la calle Vicente Guerrero que beneficia más de 4 mil familias

Esta obra responde a una sentida demanda que los habitantes de la comunidad sostuvieron por años para mejorar una de las zonas más alejadas del sur del municipio, bajo la convicción de que todos los pobladores son ciudadanos de primera y merecen proyectos de alta calidad que dignifiquen su entorno y el uso de sus impuestos, expresó el alcalde.

Acompañado por la diputada Paola Jiménez, integrantes del Cabildo y directores generales, el alcalde enfatizó que todos los pobladores son ciudadanos de primera y merecen proyectos de alta calidad que dignifiquen su entorno, tales como los 4 mil 555 metros cuadrados de pavimento que benefician a más de 4 mil personas e incluyen infraestructura complementaria como banquetas, guarniciones y servicios hidráulicos.

Moreno Bastida destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno, así como el respeto al uso de los impuestos de la ciudadanía para transformar el espacio público.

En su intervención, el director general de Obra Pública, Maximino Bueno, explicó que los trabajos técnicos consistieron en la aplicación de concreto en un tramo de 590 metros lineales, comprendido entre la avenida Toluca y la calle Nativitas, también incluyó la colocación de base y sub-base hidráulica, la renivelación de ocho pozos de visita, tres rejillas pluviales y tres registros de agua potable.

Más allá del arroyo vehicular, la obra prioriza la seguridad del peatón y el ordenamiento vial a través de la construcción de banquetas, guarniciones, reductores de velocidad y un balizamiento completo que abarca toda la longitud del tramo intervenido.

El alcalde reconoció el trabajo que ha hecho el delegado Omar Rueda en la comunidad y destacó que llevan 33 jornadas del programa Yo Pongo Guapa Toluca, donde las y los vecinos dijeron sentirse contentos por los resultados que notan en sus espacios públicos.

Al entregar vialidades modernas y seguras, se dignifica el entorno de quienes habitan el sur del municipio, cumpliendo así el compromiso de transformar la vida de las personas a través de obras que realmente responden a sus necesidades históricas, concluyó.

Comentarios

comentarios