Entregan pozo nuevo en Ciudad Azteca, Ecatepec

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, entregó el pozo 317, ubicado en la colonia Ciudad Azteca, el cual proveerá de agua potable a más de 32 mil habitantes de la zona poniente de esta comunidad, que permaneció casi 20 años sin recibir abasto de manera constante.

Ante la presencia de decenas de vecinos, el edil ecatepense abrió de manera simbólica una de las válvulas del sistema hidráulico del pozo, que brindará diariamente 3.5 millones de litros a la comunidad, lo cual mejorará el abasto de la región y por ende la calidad de vida de los habitantes.

“Estamos en pie de lucha, porque desde el primer día de mi administración les dije que íbamos a tocar puertas, que íbamos a hacer cosas que otros no quisieron o no se atrevieron a realizar (…). Hoy vengo a que todos juntos le demos vuelta a esta llave, hoy no nos vamos a tardar más de tres segundos, pero pasaron 20 años para poder tener esta obra y en unos meses, prácticamente cinco meses, la hicimos realidad”, compartió.

Vilchis Contreras añadió que para obtener recursos para ejecutar la obra realizó distintas gestiones y el Congreso del Estado de México otorgó la mayor parte del presupuesto para la reperforación del pozo 317, en coordinación con autoridades de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Mario Luna Escanamé, director del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), informó que el pozo tiene profundidad de 350 metros y capacidad para brindar 40 litros por segundo.

Mencionó que llevar a término la obra requirió de 180 días de trabajo e inversión de seis millones 500 mil pesos por parte de la CAEM y 565 mil del Sapase.

“La reperforación del pozo 317 Ciudad Azteca es la séptima obra de este tipo que se concluye en los últimos 33 meses, de las 19 proyectadas en su tipo, y es una de las 40 obras del Plan Hídrico Municipal, con lo cual hoy podemos informar que 26 de los 40 pozos proyectados ya están en operación y que estimamos que cuando concluya la administración 35 pozos de los 40 estén operando”, detalló.

Luna Escanamé refirió que la semana pasada el gobierno municipal puso en marcha el pozo Emiliano Zapata, ubicado en la colonia Alborada de Aragón, el primero con planta potabilizadora de Ecatepec, y anunció que en las próximas semanas será inaugurado el pozo Cruz Roja, en Polígonos II, que también tendrá planta para tratar el agua.

Tania Palma, habitante de Ciudad Azteca Segunda Sección, aseguró que ya recibe agua en su domicilio de calle Atizapán, aunque durante varios años careció del servicio..

“Queremos agradecerle señor Presidente. Estamos viendo los avances aquí, ahorita no sólo con las inundaciones que hemos tenido recientemente, sino también con el agua, este vital líquido que nos ha hecho falta. En mi caso, en mi domicilio contábamos con muy poco suministro de agua, el día de hoy, desde que abrieron este pozo, no me falta el agua, mis vecinos también están constantemente con el vital líquido, algunos tienen unas cuestiones específicas, pero muchas gracias a usted y al director del Sapase”, dijo.

Antes de concluir el evento, Vilchis Contreras invitó a los vecinos de la zona a que formen un comité, que será capacitado por Sapase en materia de operación y funcionamiento del pozo, con el objetivo de evitar que en un futuro autoridades venideras los engañen y condicionen el agua a cambio de votos u otras dádivas.

De acuerdo con el organismo Sapase, en las próximas semanas entrarán en operación los pozos Guaymas, en Jardines de Casa Nueva; Xochiquetzal, en Ciudad Cuauhtémoc; Laureles, en San Agustín; Cruz Roja en Polígonos II, y Siervo de la Nación, en Santa María Tulpetlac.

