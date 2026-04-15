Entregan primera edición del distintivo “Turismo de Reuniones» para municipios que facilitan la inversión

La Secretaría de Cultura y Turismo realizó la entrega de la Primera Edición del Distintivo «Turismo de Reuniones» para municipios, que han desarrollado actividades que permitan la atracción de eventos, convenciones, foros y actividades que incrementen esta actividad en el estado de México.

(Foto: Rebeca Morales).

Los municipios que recibieron la distinción fueron Atizapán de Zaragoza, Ixtapan de la Sal, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla y el municipio de Toluca.

Mauricio Sánchez Sánchez, director de Promoción Turística y Sustentable en el estado de México destacó que con esto se busca ampliar el número de visitantes que tiene el estado de México, y que, en el caso fundamental de los foros y convenciones, además de reuniones de grupos empresariales e industriales, llegan a representar un gasto promedio hasta 2.5 veces mayor al de un turismo por recreación.

Refirió que a lo largo del año 2025, al estado de México llegaron más de ocho millones de visitantes, dejando una económicas superior a los 9647 millones de pesos, por lo que estas acciones buscan diversificar la cadena de valor turística, así como generar los viajes de incentivos a los que puede acceder población tanto nacional como internacional.

En el encuentro Raúl Pereda Razo, director de turismo de reuniones del gobierno federal, que enfatizó que el estado de México ha sido punta de lanza en la generación de este tipo de iniciativas que buscan a traer diferentes mercados a territorio nacional.

En la entrega de reconocimientos participaron el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, el de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodriguez, la presidenta municipal de Ixtapan de la Sal, así como representante de los municipios de Tlalnepantla y Toluca.

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