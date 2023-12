Entregan resultados de estudios para prevenir cáncer de mama a mujeres de Ecatepec

Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta del sistema municipal DIF de Ecatepec, entregó los primeros resultados del programa de mastografías gratuitas que se realizaron a mujeres de bajos recursos del municipio.

Adelantó que la meta es llegar a 6 mil mujeres beneficiadas con los análisis para prevenir el cáncer de mama.

Vallejo Martínez informó que tras el arranque de las jornadas móviles de mastografías en diferentes comunidades de escasos recursos del municipio, se entregaron los primeros 380 resultados de lls estudios realizados a igual número de mujeres.

La titular del DIF de Ecatepec, reiteró que tras la rehabilitación de una unidad móvil equipada para realizar dicho estudio, el personal médico de salud pública municipal se ha dado a la tarea de recorrer las comunidades del municipio para atender a mujeres de sectores vulnerables.

Dijo: “Recordemos que el cáncer de mama toma muchas vidas en México, así como de nuestras ciudadanas ecatepenses, pero el día de hoy ellas ya vienen por sus resultados de manera física, pasan con el médico y les dan la lectura a los estudios que están recibiendo y se los puedan llevar para darle seguimiento a sus tratamientos», señaló la titular del SistemaMunicipal DIF.

«El día de hoy estamos con la entrega de resultados de mastografias que se inició el 19 de octubre, el día internacional en contra del cáncer de mama; hoy entregamos los resultados como ustedes pueden ver con los médicos que dan lectura a su resultado ya impreso, queremos recordarles que nuestra meta es llegar a 6 mil exámenes para todas las mujeres», agregó Vallejo Martínez.

La titular del DIF adelantó que dicha campaña de salud continuará recorriendo las colonias del municipio, en las cuales permanece durante una semana en cada una de ellas, brindando atención de las 9:00 hasta las 15:00 horas.

«Recordemos que la prevención te puede ayudar mucho con un tema de cáncer y si no es un tema de cáncer también hay otras enfermedades que nosotros le podemos dar seguimiento, no te preocupes no estás sola, te damos seguimiento», finalizó la titular del DIF.

