Entrenadora mexiquense de TKD es galardonada en Perú

Cada vez son más los talentos mexicanos que se marchan al extranjero principalmente jugadores de futbol, pero la historia es totalmente distinta cuando hablamos de entrenadores de otras disciplinas hasta la fecha son pocos los que han probado suerte en otros países.

(Foto: Especial).

Entrenadores como Rodolfo Gómez de atletismo se marchó al Perú, país donde logró que los fondistas obtuvieran buenos resultados en competencias internacionales y curiosamente también del Estado de México el año pasado hizo su debut como entrenadora de Tae Kwon Do con la selección nacional de Perú Ana Zulema Ibáñez Ramírez.

Tanto Rodolfo Gómez y Ana Zulema Ibáñez son mexiquenses, además trabajando para el deporte peruano, en el caso de Zulema Ibáñez Ramírez acudió como entrenadora de Tae Kwon Do modalidad Poomsae de Perú en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

«Agradezco infinitamente por abrirme sus puertas para los Juegos Panamericanos 2023 para poder asistir con el representativo peruano. Muchas veces dicen que no significa que por ser buen atleta tienes que ser buen entrenador. Creo que esas dudas esas inseguridades que de pronto te llegan tienes que dejarlas a un lado para enfocarte a lo bueno y hacer lo tuyo», indicó Ana Zulema.

Recordó que hace un año se abrió la oportunidad en el Estado de México como entrenadora para los Juegos Nacionales en donde se logró un resultado histórico y posteriormente le contactaron por parte de la Federación Deportiva Peruana de Tae Kwon Do.

«Fui empezando poco a poco con proyectos de docencia, pero seguía compitiendo, después llego un punto donde tuve una lesión lo cual me incapacito, eso fue hace dos años. Mi cuerpo, mi mente, llevaba mucho tiempo pidiendo algún descanso una pausa, la cual no podía darle, por estar compitiendo y eso me enseño bastante escuchar a mi cuerpo en poner como prioridad mi salud», explicó.

Zully como se le conoce, dijo que el año pasado fue reconocida como la mejor entrenadora femenina de Tae Kwon Do del Perú;»me reconocieron como mejor entrenadora en el Presidents Cup Brazil y Open de Perú, me dio mucho orgullo que se me haya reconocido como la mejor entrenadora Femenina, eso me motiva para seguir trabajando con la Federación Peruana y que me pueda seguir capacitando a nivel Panamericano y a nivel Mundial».

Con estos resultados se enamoró más del Tae Kwon Do, en este nuevo camino de crecimiento, donde encontró esa parte de la enseñanza que le llena de orgullo ver la sonrisa de los atletas por los triunfos en corto tiempo en su faceta de entrenadora internacional.

