Equipo de Toluca de Flag Football viaja a Playa del Carmen para el Torneo Intetestatal 2026

El Torneo Interestatal 2026 de la Liga Mexicana de Tocho (LMT) se llevará a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde participarán 22 selecciones entre ellas Toluca que estará representado por los ramas varonil y femenil.

El evento estará arrancando el viernes 30 de enero en Playa del Carmen y el representativo mexiquense varonil tendrá actividad el mismo día (Foto: Arturo Pérez).

El equipo varonil estará conformado por 10 integrantes y el femenil tendrá 11 jugadoras, los rivales del equipo varonil en la primera fase serán; Nuevo León, Hidalgo y Querétaro. En la femenil Durango, CDMX (sub campeón) y Veracruz.

Hay que recordar que Quintana Roo busca refrendar su título como local y los rivales fuertes son Nuevo León, Tijuana y CDMX. El equipo mexiquense va en buscar de terminar el torneo en los tres primeros lugares a nivel nacional.

Edwin Pedraza, presidente de las selección y Eduardo Acra, vicepresidente fueron claros en señalar que el objetivo es regresar a los primeros planos a nivel nacional, sobre todo porque tienen un equipo de alto calibre que peleará con todo a los favoritos.

Las jugadoras Cherry Reyes Serrano, Paulina Martín del Campo y Pamela Solís asistieron a la rueda de prensa donde se comprometieron en poner en alto al equipo de Toluca en tierras sureñas. Por su parte Óscar y Diego Reyes Soto coincidieron en señalar que ambos equipos varonil y femenil van con la mentalidad de realizar un buen papel en el Interestatal.

El evento estará arrancando el viernes 30 de enero en Playa del Carmen y el representativo mexiquense varonil tendrá actividad el mismo día y lo mismo que femenil teniendo como escenario la Unidad Deportiva Rivera Maya.



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