Erika Castillo planteará justicia sensible, cercana e intercultural

Erika Icela Castillo Vega, quien, junto con Héctor Macedo García, y Luis Fernando Camacho Lupercio, recibió constancia de mayoría en la elección judicial, por lo que será la primera mujer en presidir el Poder Judicial del Estado de México, cuando Macedo García termine su periodo.

Magistrada Erika Icela Castillo Vega (Foto: redes EICV).

Tras 28 años de servicio en la administración de justicia del Estado de México, describió al Poder Judicial como una institución noble:

“El poder judicial es una institución muy noble que alberga a mujeres que aman la justicia, así como yo, pero que el día de ayer me hayan entregado una constancia de mayoría, ratifica que estos 28 años de servicio que llevo en la administración de justicia han dado frutos porque no quiero aparentar un discurso político, pero sí creo que no llegué sola, llegamos todas.”

De acuerdo con la magistrada, su visión incluye implementar una justicia integrando derechos indígenas desde primera instancia para agilizar procesos interculturales.

“Ya está en la justicia a nivel estatal, lo único que yo veo es que por qué esperar hasta segunda instancia con una sala de asuntos indígenas para hacer efectiva la justicia intercultural.

“Creo que en esta nueva visión de justicia en el Poder Judicial del Estado de México debemos de generar una política pública, acciones y programas tendentes a lograr la armonización de usos y costumbres de grupos originarios del Estado de México con el derecho positivo desde primera instancia. ¿A qué me refiero? A juzgados especializados en justicia intercultural.”

Cabe señalar que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia tendrá una rotación de 2 años, por lo que, señaló, han acordado sentarse a dialogar, ya que todos comparten el mismo objetivo: “generar una justicia cercana, sensible y en beneficio de los mexiquenses”, por lo que confía en que, mediante la coordinación entre ella, y los magistrados, lograrán encontrar un punto intermedio donde armonicen los tres proyectos.

