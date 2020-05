Es conciliación el corazón de la reforma laboral

La conciliación será el corazón de la Reforma Laboral, pues tendrá un énfasis preventivo a los conflictos que puedan surgir entre patrones y trabajadores, coincidieron el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Gerardo Becker Ania, y el Director General en Alinea Centro de Mediación y Resolución de Controversias, Juan Manuel Lobo Niembro, al participar en el ciclo de videoconferencias que organiza la Secretaría del Trabajo en el marco de actividades virtuales organizadas por el Día del Trabajo en el Estado de México.

Señala Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Gerardo Becker Ania, que los Centros Estatales de Conciliación Laboral son lo más parecido a lo que marca la OIT. (Foto: especial).

El funcionario estatal indicó que en la reforma laboral que implementó el Estado mexicano, los Centros Estatales de Conciliación Laboral son lo más parecido a lo que marca la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, tendrán un énfasis preventivo al conflicto, sus servicios serán gratuitos, las personas deberán acceder a su uso de forma voluntaria, buscarán en todo momento ser innovadores, profesionales, independientes y generar confianza de los usuarios.

Recordó que desde 1951 la OIT, en su Consejo de Administración, recomendó que se deben de establecer organismos de conciliación voluntaria, apropiados a las condiciones nacionales de cada país, con el objetivo de prevenir la solución de los conflictos laborales.

Al abordar el tema “La conciliación: corazón de la Reforma Laboral”, junto con el Director General en Alinea Centro de Mediación y Resolución de Controversias, Juan Manuel Lobo Niembro, el titular del TECA, de la Secretaría del Trabajo, señaló que “en nuestro país y especialmente en el Estado de México se ha entendido el concepto de lo que quiere la OIT”.

Becker Ania también resaltó que la imparcialidad es lo más importante en la conciliación. “Si solicito una sesión, una cita con alguna de las partes, debo ser lo más imparcial y no tomar nunca partido ni que la otra parte sienta que tomo partido, independientemente de lo que yo sienta como conciliador sea lo correcto, me tengo que mantener imparcial, porque el objetivo del conciliador es acercar a las partes, no solucionarlo, para eso está el proceso en la reforma laboral y los tribunales laborales”.

Concluyó que el conciliador únicamente será un facilitador de soluciones entre las partes, porque siempre buscará guiar a las mismas a algún arreglo o convenio, y nunca deberá hacer juicios anticipados de la situación, a fin de lograr la imparcialidad deseada.

Por su parte, el Director General en Alinea Centro de Mediación y Resolución de Controversias, Juan Manuel Lobo Niembro, destacó que la reforma laboral tiene tres ejes importantes y uno de ellos es la conciliación para resolver conflictos de manera amistosa.

Indicó que en el Estado de México ya se cuenta con un estándar de competencia para que la Secretaría del Trabajo certifique a los conciliadores, con lo que se contará con personal calificado para resolver conflictos laborales entre los sectores productivos.

Lobo Niembro dijo que el estándar de competencia que se obtuvo por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), es una plataforma para preparar a las personas, a fin de cumplir con los convenios y evitar los tribunales en material laboral.

El Director General de Cervantes Consultores, Jorge Enrique Cervantes Martínez, expuso el tema “Teletrabajo, ventajas y desventajas”, donde dijo que esta modalidad laboral que se manifiesta con motivo de la pandemia por COVID-19 no es nuevo, ya que surge en los Estados Unidos en la década de 1970, con el físico Jack Nilles con el propósito de optimizar los recursos no renovables que produjo la crisis petrolera y el consecuente desabasto, por lo que los trabajadores no podían transportarse a las empresas.

Conceptualizó al teletrabajo como todas aquellas actividades profesionales desarrolladas a través del equipo informático que hacen uso del teletratamiento y la telecomunicación para enviar información en tiempo real al centro de trabajo, produciendo servicios, a fin de generar un valor añadido al usuario.

En el tema de ventajas del teletrabajo, enunció que para el trabajador existe mayor disponibilidad y aprovechamiento del tiempo, no tiene necesidad de traslados y le significa un menor gasto en vestimenta.

En tanto, para la empresa existe una reducción de costos de infraestructura, aumenta la productividad y reduce el ausentismo, además para la sociedad hay menor contaminación ambiental, descongestión de zonas urbanas y permite brindar oportunidades a personas con discapacidad, entre otras.

Entre las desventajas enumeró el aislamiento que significa no tener compañeros de trabajo, falta de diferenciación entre el ámbito laboral, personal y familiar; para la empresa disminuye los controles sobre el trabajador, mayor necesidad de motivar al mismo, y para la sociedad mayor violencia familiar, por lo que después de la emergencia sanitaria se evaluará la posibilidad de seguir con el teletrabajo.

