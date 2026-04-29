300 millones de dólares, venta de juguetes en el Día del Niño y la Niña

La celebración del Día del Niño representa para la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU) una inyección económica de 300 millones de dólares, cifra que equivale a un rango de entre el 8 y el 10 por ciento de las ventas anuales del sector. Miguel Ángel Martín González, presidente del organismo, confirmó que esta festividad se consolida como la cuarta fecha más importante para los jugueteros en México, solo por detrás de la Navidad y el Día de Reyes, siendo este último el pico máximo de actividad al concentrar el 45 por ciento de la comercialización total de cada año.

Miguel Ángel Martín González, presidente del la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Foto: Sonia Vilchis).

En el mercado nacional, el juguete que se mantiene como líder en volumen de unidades vendidas es la pelota. Este artículo, indicó el empresario, trasciende las modas temporales y se posiciona por encima de marcas internacionales debido a su accesibilidad y arraigo cultural.

El directivo señaló que el consumo per cápita en el país oscila entre los 85 y 90 dólares por niño, atendiendo a un mercado potencial de 30 millones de consumidores que incluye desde la primera infancia hasta el sector de coleccionistas adultos.

Agregó que la industria enfrenta actualmente una transformación acelerada por el impacto de los contenidos digitales y las producciones cinematográficas. Martín González explicó que la vigencia de los productos ha pasado de durar años a reducirse a ciclos de apenas dos meses, lo que obliga a las empresas a una renovación constante de inventarios. “Hoy las tendencias son globales por todo el tema de la comunicación”, afirmó el presidente de AMIJU, detallando que el éxito comercial depende de la capacidad de respuesta ante modas que surgen de tabletas y teléfonos.

Finalmente, el sector observa un auge en el denominado “juguete electrónico”, el cual integra la pieza física con programas o aplicaciones móviles. Esta dualidad representa el principal desafío de supervivencia para los fabricantes tradicionales. Sobre este fenómeno, el representante gremial advirtió que “aquella empresa que no logra estar a la moda y no logra estar actualizándose cada seis, ocho semanas con nuevos personajes, con nuevos productos, en poco tiempo desaparece”.

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