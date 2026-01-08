Es el inicio de año la oportunidad de generar una mejora en la salud financiera de la población

Con el arranque del año, también se renuevan los propósitos, la intención de adquirir mejores hábitos y en muchos de los casos de tener una salud financiera que se acerque más a las metas de retiro, la atención de emergencias o enfermedades.

(Foto: Especial).

A lo largo de las últimas semanas, se ha proliferado información sobre una nueva tendencia denominada “ Ahorro Hormiga” con la cual las personas tienen la intención de tener un ahorro sin que esto implique mayores presiones, un presupuesto establecido o condiciones que afecten el pago de sus obligaciones cotidianas.

Las tendencias van desde el ahorro de monedas de cinco, 10 o 20 pesos que tengan en su poder, con el fin de qué todos los pequeños excedentes de recursos puedan llenar un alcancía, algunas otras modalidades son la generación de sobres numerados del uno al 100 en donde las personas semanalmente escogen uno de ellos y aportan la cantidad señalada dentro del sobre misterioso.

Una tercera tendencia es el evitar gastos de fin de semana, alcancías numeradas por sorteo y de estas modalidades pueden generarse las aportaciones de uno a 365 pesos o bien múltiplos de 10, con lo que las capacidades de ahorro pueden ser mucho más elevadas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inclusión Financiera, el Ahorro Solidario sigue siendo uno de los temas pendientes para mil millones de mexicanos, menos del 50 por ciento de la población refiere tener un sistema de ahorro como una prioridad en su vida financiera, el 88 por ciento de aquellos que tienen entre 18 y 70 años realizan esta práctica de manera informal, es decir, con alcancías en casa, tandas, o algún otro esquema que les permite tener dinero en efectivo disponible, pero que no genera ninguna seguridad, ni tampoco rendimientos.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo deseable es que al menos el 10 por ciento de los recursos que una persona recibe quincenal o mensualmente formen parte de un sistema de ahorro o bien de un fondo de emergencia para tener eventualidades climáticas, de salud o accidentes y dicho fondo, debe contar de tres a seis meses de ingresos fijos anuales.

Los nuevos retos han ganado, visibilidad y adeptos principalmente porque no requieren una presión mayor para el ahorrador y dependiendo de las cifras estimadas pueden generar ahorros desde los cinco mil pesos hasta los 100 mil pesos anuales.

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