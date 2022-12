Es el PVEM único que trabaja, propone y no está dividido: Pepe Couttolenc

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es el único que propone, trabaja y no está dividido, aseguró su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello, en la Séptima Convención de Delegados Zona Norte, realizada en Jilotepec, que reunió a más de cinco mil asistentes.

“Somos el único partido en el Estado de México que está proponiendo, que está trabajando, los únicos que no estamos divididos, ¿cómo piensan gobernar el estado (los otros partidos políticos) a base de promesas, de Tarjetas Rosas o de despensa que duran únicamente una semana?, cuestionó el líder estatal, en cuyo evento también se inauguró la oficina de la diputada local, María Luisa Mendoza Mondragón.

Tras los ataques recibidos al PVEM por el presidente municipal de Jilotepec, Rodolfo Noguez, “Pepe” Couttolenc afirmó que éstos son producto de que se hacen las cosas bien y del consecuente crecimiento del partido en las encuestas más serias del país, “necesitamos proyectos, propuestas, hechos, no tantas promesas, necesitamos sumar y no dividir”.

Frente al secretario de Organización del CEN del PVEM, Javier Herrera Borunda, al delegado del municipio, Carlos Alberto López Imm y a la diputada local, María Luisa Mendoza Mondragón, el líder estatal lamentó que México, el estado de México y, principalmente, Jilotepec viven ausencia brutal de gobernabilidad, que los tiene convulsionados por sus necesidades, su falta de oportunidades, sus excusas, sus ataques y su polarización que son veneno, encienden conflictos y producen violencia.

Dijo que la entidad no puede tener a los mismos gobernantes de siempre que ponen excusas, que amenazan y no resuelven, “tenemos que aprender del pasado, una nueva forma de gobernar, sin tanto encono social, con propuestas de solución y no solo con crítica destructiva, si no hacemos nada para cambiar nuestro entorno social seguirán las mismas familias que nos han gobernado durante tantos años”.

En su intervención, Herrera Borunda agradeció a Pepe Couttolenc a quien calificó como el “Gallo” del PVEM, por realizar esta convención, ejercicio de democracia real, pura y de convicción, “el Verde ya no es el mismo, tiene una dirigencia con visión distinta, visionaria, cercana a la tierra, a ustedes, alguien que se va a rajar en todas las luchas”.

Finalmente, tras recordar casos de éxito como el de Chiapas y San Luis Potosí, aseguró que el Verde en el estado de México tendrá los mejores resultados en su historia, “vamos por el 23 y seguiremos por el 24, no paramos, hay Verde para rato, que viva el Verde, que viva Jilotepec y que viva el estado de México”.

