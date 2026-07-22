Es la Semana Cultural del IEEM un espacio para reconocer a quienes dan vida a la institución

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo una nueva edición de la Semana Cultural, una iniciativa que reunió a las personas servidoras públicas electorales en un espacio de integración, reconocimiento y reflexión sobre el camino recorrido por un organismo que, durante tres décadas, ha contribuido al fortalecimiento de la vida democrática de la entidad.

El IEEM realizó actividades culturales, artísticas, recreativas y de convivencia para reconocer la historia institucional, así como a las personas servidoras públicas electorales (Foto: Especial).

Coordinada por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE), esta serie de actividades incluyó un programa orientado a fortalecer el sentido de pertenencia y rendir homenaje a las mujeres y los hombres que, desde distintas responsabilidades, han aportado su experiencia, compromiso y vocación de servicio para consolidar al IEEM como un referente cercano a la ciudadanía mexiquense.

La Semana Cultural inició con el Museo de los Recuerdos, una exposición que, mediante una línea del tiempo, recopiló fotografías, frases y diversos testimonios del personal del instituto; además, evocó algunos de los momentos más representativos de la historia del IEEM. La muestra permitió rememorar acontecimientos que han marcado su evolución y valorar las experiencias profesionales y personales de quienes han contribuido a construir esta historia colectiva.

Las actividades incluyeron un torneo de fútbol que contó con las categorías varonil y femenil, presentación de pintura, fotografía, dibujo y canto, una exhibición de Colecciones, así como diversas dinámicas recreativas y expresiones artísticas que fortalecieron la integración y el compañerismo entre las personas que integran el Instituto.

En estas dinámicas participaron las consejeras electorales del IEEM, Paula Melgarejo Salgado, Patricia Lozano Sanabria, Karina Ivonne Vaquera Montoya, July Erika Armenta Paulino, Sayonara Flores Palacios y Flor Angeli Vieyra Vázquez, además de titulares de las distintas áreas y personas servidoras públicas electorales.

Esta conmemoración representó una oportunidad para celebrar tres décadas de esfuerzo compartido, reconocer la entrega de quienes han impulsado el crecimiento del Instituto y refrendar la convicción de continuar desempeñando su labor con profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio, en favor de una democracia cada vez más sólida en el estado de México.

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