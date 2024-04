Personal de salud amaga con paro laboral

El personal de Salud del estado de México, se organiza para realizar un paro laboral este viernes, para protestar por la falta de medicamentos e insumos en Hospitales y Clínicas de Salud; un médico general de primer nivel de atención, quien prefirió mantener el anonimato denunció la realidad de las Unidades de Salud en la entidad.

Medicamentos (Foto: redes Salud).

“Mañana 26 de abril va a haber este un paro general de labores de los servicios de salud del estado de México, esto por la falta de insumos y de medicamentos; como te has dado cuenta pues normalmente se dice que sí hay medicamentos, pero la realidad acá en las Unidades, sobre todo de Primer Nivel, es que si uno receta dos o tres medicamentos, el paciente se va solamente con uno o con ninguno, porque no, realmente no es suficiente”.

Aunado a ello, también son insuficientes los materiales y equipo del que depende el personal sanitario para realizar sus labores, y atender a los pacientes.

“También insumos en hospitales, además de otras cosas como uniformes, pero en general lo más, que más pega es la falta de insumos y medicamentos, es la razón por la que se va a hacer la protesta el día de mañana, va a ser en general en todas las Unidades de Salud”, concluyó.

