Escuela de Manejo para Mujeres Ecatepenses capacitar a sus alumnas con lentes de alcoholemia

La Escuela de Manejo para Mujeres Ecatepenses recurre a los llamados lentes de alcoholemia para capacitar a sus alumnas, que con ellos simulan conducir en estado de ebriedad, lo que las concientiza sobre la importancia de no manejar bajo los efectos del alcohol para evitar accidentes vehiculares de graves consecuencias.

Usan lentes de visión alterada en Ecatepec para evitar que mujeres manejen en estado de ebriedad y prevenir accidentes viales (Foto: especial).

Cada cono que derriban es una persona atropellada, puede ser un adulto o un niño; tratan de esquivarlos, pero a veces no pueden.

La escuela de Manejo para Mujeres de Ecatepec fue creada por iniciativa del alcalde Fernando Vilchis Contreras y la presidenta honorífica del DIF, Esmeralda Vallejo Martínez.

Los googles de alcoholemia distorsionan la visión de las futuras conductoras, como ocurre cuando una persona ingiere bebidas alcohólicas, y con ellos puestos deben caminar esquivando los obstáculos.

“Empiezan a manifestarse mareadas, no tienen el control de las dimensiones, no calculan la profundidad, no mantienen el equilibrio y eso nos permite a nosotros sensibilizarla en el punto exacto de por qué no beber cuando uno conduce”, explicó Leticia Escobar, encargada de la Escuela de Manejo para Mujeres Ecatepenses.

Reiteró: “Cada uno de estos conos puede representar una persona o un niño, entonces al chocar, al tener este mareo, ellas pueden de alguna manera darse cuenta cómo efectivamente el alcohol impacta en las reacciones que nosotros tenemos”, dijo.

Mencionó que las bebidas alcohólicas provocan a las personas diversas emociones, como euforia o tristeza, pero también cambios físicos e incluso pierden el equilibrio y carecen de control real sobre sus movimientos, lo que representa riesgo para ellas y para los otros.

La Escuela de Manejo para Mujeres cuenta con cuatro googles de alcoholemia y todas las alumnas deben usarlos para caminar por un minicircuito y experimentar de manera virtual los efectos de las bebidas alcohólicas en los conductores.

Leticia Escobar dijo que con esta capacitación buscan disminuir los accidentes vehiculares provocados por conductores ebrios, además de que las mujeres a su vez concientizarán sobre este fenómeno a integrantes de sus familias.

Insistió que los accidentes de tránsito provocan miles de muertes a nivel mundial, muchas de ellos causados por conductores en estado de ebriedad, por lo que es necesario avanzar en la prevención de este tipo de percances.

El pasado 22 de octubre el alcalde Fernando Vilchis Contreras entregó constancias a las primeras 374 alumnas graduadas de la citada escuela, única en su tipo a nivel mundial que imparte clases de manera gratuita como una política pública.

La escuela estaba programada para impartir cursos a mil solicitantes, pero se registraron ocho mil 400, las cuales recibirán la capacitación, aunque la pandemia por Covid-19 retrasó las clases, que continúan de manera virtual y poco a poco se imparte la práctica a las alumnas.

Comentarios

comentarios