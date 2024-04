Esencial proteger datos personales ante el avance de las nuevas tecnologías

Ante el avance de las nuevas tecnologías, el principal reto de los organismos garantes mexicanos es salvaguardar la privacidad y la protección de los datos personales, ya que la información personal es un activo muy valioso para la ciudadanía y lo es aún más para las grandes empresas e instituciones, por lo que como organismos encargados de proteger esa información debemos tomar mayores acciones para promover espacios digitales más seguros, apuntó el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

El Infoem dio la bienvenida al Congreso Internacional Escenarios futuros del acceso a la información, la protección de datos y la rendición de cuentas (Foto: Especial).

En el marco del Congreso Internacional Escenarios futuros del acceso a la información, la protección de datos y la rendición de cuentas, el titular de este este Instituto comentó que, si bien estos avances representan algunos retos y desafíos, también traen consigo mayores oportunidades en la utilización de la inteligencia artificial y el ejercicio de los neuroderechos. Sin embargo, se debe cuestionar sus avances, por lo que se requiere que las autoridades en la materia estén al pendiente de que el progreso tecnológico no afecte los derechos de las y los usuarios.

Destacó que desde el Infoem se es consciente de que las instituciones que protegen los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales son fruto de una lucha ciudadana que se ha fortalecido con el paso del tiempo y los organismos garantes también han contribuido a la construcción de una democracia más robusta.

En este sentido, comentó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los organismos autónomos cuentan con una aprobación del 63 por ciento, lo que demuestra una amplia confianza ciudadana, que motiva a seguir trabajando y luchando por su autonomía.

Por lo anterior, mencionó que mermar la autonomía de los organismos garantes representa un retroceso en términos de combate a la corrupción y al avance democrático. Ante los nuevos escenarios electorales, el Infoem se encuentra dispuesto a promover el diálogo con las autoridades y discutir propuestas que mejoren su accionar, concluyó.

En su mensaje, la Secretaria de la Contraloría del Estado de México precisó que en la actual administración el combate a la corrupción es un tema central, por lo que contribuir al fortalecimiento de políticas que favorezcan una mayor transparencia y rendición de cuentas promoverá una constante vigilancia de las administraciones, para generar mayor confianza ciudadana y contribuir a crear gobiernos más humanos y más cercanos a la sociedad.

Ante las y los integrantes del Pleno del Infoem, la Comisionada del organismo garante mexiquense destacó que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para que la ciudadanía pueda tener mayores herramientas en la toma de decisiones. Por tanto, el recorrido del Infoem en los últimos 20 años representa la defensa de las garantías ciudadanas. A través de la defensa de este derecho, la sociedad puede conocer más sobre el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y cómo estas pueden brindarles mejores servicios públicos.

A su vez, la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) señaló que, en los últimas dos décadas, México cambió y se posicionó como referente global en la materia, a través del trabajo conjunto de sociedad civil organizada, partidos políticos y la academia, el país construyó un diseño institucional que le permitió a la sociedad acceder de forma sencilla a cualquier información de carácter público. Asimismo, comentó que aún quedan muchos retos, pero se debe seguir trabajado para seguir garantizando estos derechos para todas y todos.

Del mismo modo, el Embajador de México en Canadá precisó que México tiene la responsabilidad de promover la transparencia y la rendición de cuentas, pues sólo así podrá combatirse la corrupción de una manera más eficaz. Por lo que espacios de diálogo y análisis como este muestran un compromiso con la ciudadanía, pues difunden el trabajo y promueven el ejercicio de este derecho, que resulta fundamental para que se conozca el actuar de las instituciones públicas, pero principalmente el gasto gubernamental. Felicitó al Infoem por ser un organismo referente y que siempre vela en favor de la población.

Por otra parte, al impartir el Taller “Meta, Google, X”, Glenda Michel Gutiérrez, Gerente de Políticas Públicas para Meta en México, destacó que ante el avance de la inteligencia artificial es fundamental que las plataformas digitales generen mecanismos que permitan a las y los usuarios identificar qué contenidos se generaron con estas herramientas. Sólo así se puede dar certeza de que dicho contenido es o no auténtico. Ante el proceso electoral que se está viviendo, es de suma importancia no contribuir a la desinformación ni difusión de contenido que no abona a la construcción del diálogo democrático, finalizó.

Cabe destacar, que en este acto inaugural estuvo presenta la Secretaria de Turismo del Estado; el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; la Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México; comisionadas y comisionados de distintos organismos garantes de la República; así como titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados; servidoras y servidores públicos; y estudiantes.

Comentarios

comentarios