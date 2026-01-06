Advierten sobre un panorama económico complejo para 2026

El inicio de año para el sector económico, se vislumbra complejo, considerando todos los temas estructurales que se atenderán a lo largo de 2026, el caso del incremento de obligaciones económicas y salariales, la reducción de la jornada laboral, así como las implicaciones en materia económica que trae la nueva reconfiguración mundial a partir de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México señaló que la condición genera especial atención para las mico y pequeñas unidades económicas, que de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay más de 47,000 unidades que se han dado de baja en el último año lo que implica además la eliminación de miles de fuentes de empleo

Indicó que desde el sector se busca empatía y certeza jurídica, con el fin de poder seguir operando y de esta manera, generando empleo para otros. (Foto: Especial)

“Entra en vigor aunque de manera paulatina el tema de la reducción de la jornada laboral, sube el salario mínimo y las obligaciones que conlleva, por ahí salió que más de 47 mil patrones se dieron de baja de acuerdo con datos del Seguro Social lo que no es una buena señal y comentábamos la posibilidad de que todos estos incrementos tienen a muchas de las pymes que representan el 98 por ciento de las unidades sostenidas con alfileres”

Otro de los puntos que generan tensión son las condiciones en materia de exportación de petróleo, ya que este ha sido una fuente de ingresos permanente e importante para nuestro país, y con el control de Estados Unidos sobre los recursos de Venezuela, la situación podría cambiar trayendo repercusiones en materia de ingresos muy significativas para nuestro país.

En tercer lugar, dijo uno de los puntos en los que se vislumbran expectativas positivas en la realización del mundial de fútbol a la mitad de este año, en donde se estima la llegada, además de 5 millones de visitantes o turistas que podrían traer una derrame económica considerable para el país.

Finalmente, se refirió a las expectativas de crecimiento a nivel nacional, en las cuales las cifras se ubican 1.3%, que en realidad es un nivel sumamente bajo para garantizar la satisfacción de necesidades infraestructura que tiene el país en general

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