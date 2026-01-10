Especialistas reportan alta demanda en nutrición y gimnasios durante inicio de año

Con el inicio de un nuevo año, uno de los principales propósitos de las personas es mejorar su salud, bajar de peso y adoptar una alimentación más equilibrada.

Es fundamental que los profesionales identifiquen las necesidades del paciente y adapten los planes a su estilo de vida, situación económica y tipo de trabajo (Foto: Especial).

María Fernanda Tapia, especialista en nutrición en el estado de México, señaló que al menos el 60% de los adultos en el país se plantea un propósito relacionado con la salud, principalmente la pérdida de peso. Esto convierte a los meses de enero y febrero, e incluso marzo, en la temporada de mayor actividad para nutriólogos y personal de salud, con un incremento de entre 60% y 90% en las consultas.

Indicó que es fundamental que los profesionales identifiquen las necesidades del paciente y adapten los planes a su estilo de vida, situación económica y tipo de trabajo.

“Hay que siempre investigar el por qué, cuál es la necesidad, qué es lo que busca el paciente y trabajar mano a mano con lo que busca el paciente”, expresó.

Por otra parte, Nadya, nutrióloga especializada en deporte, fitness y wellness, informó que la demanda de servicios aumenta principalmente a partir de la segunda quincena de enero. Explicó que diciembre suele ser un mes de baja actividad, pero al iniciar el año se incrementan las solicitudes de información y la programación de citas.

En cuanto a los gimnasios, agregó que también se registra una alta afluencia, con incrementos notables en el número de usuarios de una semana a otra.

Nadya señaló que el entusiasmo inicial suele durar entre dos y tres meses, y que muchas personas abandonan cuando no combinan la alimentación con el ejercicio, ya que los resultados tardan más en reflejarse.

“Si no ves resultados tan pronto o les cuesta trabajo y entonces como que, al segundo mes, híjole, ya les costó y al tercer mes ya los perdiste”, añadió.

Finalmente, las especialistas recomiendan establecer metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo definido.

“La salud no solamente es un año, siempre hay que tener en cuenta que la salud es la prioridad”, indicó Fernanda Tapia.

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