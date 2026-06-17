Espera valle de Toluca 40% de probabilidad de lluvias

Este miércoles, Toluca amaneció con temperatura de 11 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 9 grados. Tendremos cielo mayormente nublado, con bruma por la mañana y chubascos por la tarde.

El valle de Toluca tendrá temperatura máxima de 19 grados. Esperamos vientos del oeste y suroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 40 por ciento.

El valle de Toluca tiene 40% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado y cielo medio nublado. Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias con chubascos acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 25 a 27 grados. Tendremos viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Onda tropical refuerza condiciones de lluvia

Una línea seca se establecerá sobre el norte del país y originará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila.

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Onda tropical 7 genera lluvias en el país (Foto: SMN).



La onda tropical número 7 se desplazará al sur de Michoacán y Colima, y reforzará las condiciones para lluvias en el occidente del territorio mexicano; al final del día, este sistema se alejará y dejará de afectar al país.

Otro canal de baja presión se extenderá sobre el sureste mexicano e interaccionará con una nueva onda tropical, que se aproximará a la península de Yucatán, generando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

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