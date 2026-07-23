Esperamos cielo medio nublado en el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció con temperatura de 8 grados, el pronóstico de temperatura mínima para este jueves. Esperamos un día con cielo de medio nublado a nublado con bruma por la mañana y escasa probabilidad de lluvias.

Tendremos ambiente cálido, con temperatura máxima en el valle de Toluca de 24 grados. Esperamos vientos de dirección noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. El pronóstico de probabilidad de lluvias es menor a 20 por ciento.

El valle de Toluca tiene 20% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Edomex tendrá intervalos de chubascos

Para el estado de México, durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado con un ambiente fresco. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias e intervalos de chubascos. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 26 a 28 grados. Esperamos viento de dirección variable con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Ciclón Bertha afecta norte del país

Las bandas nubosas del ciclón tropical Bertha e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

El ciclo Bertha llevará lluvias al norte del país (Foto: SMN).



El monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y el paso de la onda tropical número 20 sobre el sureste y sur del país, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mayor parte de México. Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso el norte del país, persistiendo la onda de calor en Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste, oeste y centro).

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