Esperamos cielo medio nublado este martes en Toluca

Este martes, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 3 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 5 grados para hoy. Esperemos un día con cielo mayormente nublado, con clima templado. Bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca estará en los 19 grados, Tendremos vientos de dirección noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 20 por ciento.

Una circulación ciclónica puede ocasionar lluvias (Foto: SMN).

Para el estado de México, por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 1 a 3 grados y la máxima de 20 a 22 grados. Se prevé viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Circulación ciclónica puede ocasionar lluvias

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica, sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Quintana Roo.

Cielo nublado este martes en el valle de Toluca (Foto: SMN).

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Baja California.

Continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central.

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