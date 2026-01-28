Tren México Toluca en operación completa a partir del 2 de febrero

La terminal Observatorio del Tren México-Toluca entrará en funciones el próximo lunes 2 de febrero, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta apertura marca la conclusión del tramo que conecta con la estación Santa Fe, permitiendo que la totalidad de la línea ferroviaria quede operativa para el público usuario.

Tren Ligero «eL Insurgente» (Foto: Sonia Vilchis).

La mandataria confirmó durante su conferencia de prensa que la inauguración coincidirá con el día de asueto correspondiente a la conmemoración de la Constitución. Sheinbaum precisó que la logística del evento está en proceso de definición, aunque el objetivo principal es habilitar el paso de los pasajeros hacia la terminal ubicada en el poniente de la Ciudad de México.

El desarrollo de este sistema de transporte se extendió por más de una década, tras haber iniciado su construcción en julio de 2014 bajo la gestión de Enrique Peña Nieto. Al completarse la conexión con Observatorio este 2026, el proyecto suma 11 años de ejecución desde la colocación de su primera piedra.

En términos financieros, la obra registró una variación sustancial respecto a las proyecciones iniciales. De un presupuesto original de 38 mil 608 millones de pesos calculado hace 12 años, la inversión final alcanzó aproximadamente los 194 mil 668 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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