Estacionamientos en el Valle de Toluca tendrán aumento de hasta cuatro pesos

El primer trimestre del año podría traer incrementos en el costo de servicios habituales, como es el caso de los estacionamientos.

Thelma Jacinto, presidenta de la Asociación de Estacionamientos en el Valle de Toluca (Foto: Rebeca Morales).

Thelma Jacinto, presidenta de la Asociación de Estacionamientos en el Valle de Toluca señaló que se prevé el incremento en la tarifa entre 3 y 4 pesos a lo largo del primer trimestre del año, con lo que se busca equilibrar los gastos crecientes que se han tenido y el pago de obligaciones y derechos que deben hacerse por parte de los locatarios.

Uno de los casos más representativos es el pago de cajones ante el municipio que se realiza de manera bimestral, y que al momento es de 46 pesos por metro cuadrado, cantidad que no es cobrada para aquellas personas que simplemente abren la puerta de su garage o terreno y prestan el mismo servicio.

Señaló que aún cuando cada uno de los locatarios tiene la libertad de definir el precio a cobrar por hora o fracción, en realidad en la capital Mexiquense, el precio no supera los 20 pesos por hora, con lo cual no siempre se garantiza el poder cubrir las obligaciones en materia de seguros social, Protección Civil, certificaciones, pago de derechos, seguro de daños a terceros, seguridad, entre otros.

Un ajuste de tres o cuatro pesos, no afectaría de manera considerable las finanzas de las personas que utilizan este servicio, sin embargo, les permitiría equilibrar los gastos que se enfrentan mes a mes.

Adicional a esto, el sector está buscando avanzar en lugares para prestar el servicio de estacionamiento, en zonas de alta demanda, que actualmente no son cubiertas de la manera adecuada, tal es el caso de la zona de hospitales, al norte de la capital, las inmediaciones de las diferentes estaciones del tren inter urbano, en las cuales la demanda va en aumento, sin embargo, se han conseguido sólo lotes lejanos a las estaciones, lo que representan problemas de seguridad.

Indicó que en este como en otros sectores el tema de certeza jurídica, sigue siendo la principal preocupación, tanto para los usuarios, como para quienes prestan el servicio.

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